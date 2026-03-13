【第140回】 3月13日公開 □第140回を読む 【拡大画像へ】 双葉社は3月13日、森下裕美氏によるマンガ「小3アシベ QQゴマちゃん」第140回「初雪」をwebアクションにて無料公開した。 第140回では、アシベの母が起こした手編みブームが到来。スガオくんは髪型が崩れるからと手編みの帽子を嫌がるが……。 なお、最新話となる141回「お役に立ちたい」は30ポイントで読むことがで