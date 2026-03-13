県内の公立高校の1次募集は13日に合格発表です。今年度は、専用のウェブサイトを通じて受験生それぞれに合否が通知される形式に変わりましたが、システム障害が発生し、一時結果が見られない状況となりました。受験生に合否を通知する専用のウェブサイトは午後4時から見られる予定でした。ある受験生のスマートフォンでは、午後5時ごろになっても「システム障害のため選抜結果を確認いただけない状況です。今しばらくお待ち