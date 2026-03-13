県は、事業者から提出された書類の処理を1年近く放置し、その後上司の決裁を受けずに不適正な手続きをしたとして、県平鹿地域振興局の52歳の男性課長を減給の懲戒処分にしました。県によりますと県平鹿地域振興局の52歳の男性課長はおととし8月、廃棄物処理事業者から提出された設備の設置に関する事前協議書の処理を1年近くにわたって放置しました。その後催促を受けた課長は去年8月、上司の決裁を受けずに事前協議完了の通知を出