全国5都市をめぐる嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が、3月13日の北海道・大和ハウス プレミストドーム公演から開幕した。 （関連：【画像あり】嵐5人の20年超のキャリアと想いが詰まったライブステージ） 今回の再始動にあたり、メンバーは基本的にグループの公式SNSやファンクラブ内コンテンツのみで発信を行っており、5人揃った状態でのテレビ出演の機会は現