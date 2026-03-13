凪七瑠海が、自身初となるビルボードライブ横浜公演を6月21日に開催する。 （関連：ヨルシカ、米津玄師、Ado、amazarashi……宮沢賢治がアーティストに与えるインスピレーション） 凪七は、2003年に89期生として宝塚歌劇団に首席入団し、月組公演『花の宝塚風土記』／『シニョール ドン・ファン』で初舞台を飾る。2009年には、月組公演『エリザベート』に他組の男役ながらタイトルロー