株式会社アミューズが開催したオーディション「AMUSE Audition 2025-26 『私が撮りたかった俳優の原石展』」のグランプリ授賞式が、3月13日に展示展会場のHIROO GALLERYにて開催された。 参考：10年後に観たことを自慢できる？唯一無二の『私が撮りたかった俳優の原石展』レポート 2025年6月よりスタートした本オーディションは、アミューズの新人俳優発掘オーディションと、世