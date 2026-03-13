可憐なアイボリーが、メジャー3rdシングル『ナイト』を6月24日にリリースする。 （関連：連載「lit!」第151回：≠ME、FRUITS ZIPPER、可憐なアイボリー……令和のアイドルが奏でるラブソングの現在形） 2026年2作目となる本作は、11人体制となって初のリリース作品。楽曲やビジュアルなどの追加情報は順次公開予定だ。 また、3月より本作のリリースイベントも開催。初日となるヨドバ