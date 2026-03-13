SLAKが、ビルボードライブ横浜公演を6月22日、ビルボードライブ大阪公演を6月24日に開催する。 （関連：DEZOLVE、インストならではの垣根のなさを体感させるアンサンブルの妙味『CoMOVE』ツアー最終公演レポ） 日本とスウェーデンを代表するトッププレイヤーが集結したフュージョンバンド SLAK。日本からは白井アキト、川口千里が参加し、スウェーデンからはDirty Loopsのベ