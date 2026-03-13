『異世界転生騒動記』のTVアニメ化が決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。 参考：TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』キービジュアル公開追加キャストに子安武人ら 本作は、高見梁川による三位一体の成り上がりストーリーを描いた同名ライトノベルを原作とする作品。シリーズ累計発行部数は135万部を突破している。 マウリシア王国の貴族コルネリアス伯爵家の