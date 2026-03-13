セガ フェイブが、『ポケットモンスター』30周年を記念した雑貨プライズシリーズを3月13日より全国のゲームセンターおよびオンラインクレーンサービスにて順次展開することが発表された。 【画像あり】カントー地方からパルデア地方までラインナップ現在発表されている商品 本シリーズは、カントー地方からパルデア地方までの9地方のポケモンたちをモチーフ