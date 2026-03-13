岡山・香川の多くの公立中学校できょう（13日）卒業式が行われ、生徒が思い出の学び舎をあとにしました。 【写真を見る】旅立ちの春岡山・香川の多くの公立中学校で13日卒業式「一生忘れられない3年間」かげがえのない仲間と別れ学び舎をあとに【岡山】 このうち岡山市北区の岡山中央中学校では、124人が旅立ちの日を迎えました。 （卒業生代表久保颯大さん）「この学び舎で学んだことを糧として、そして岡山中央中学校の