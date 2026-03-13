２月２８日の米国とイスラエルによるイラン攻撃を契機とする市場の波乱は、収束のメドが立たない状況が続く。３月第２週（９～１３日）の日経平均株価は、前週比３％安と第１週の５％安に続く下落となった。 市場が注視する原油は、WＴＩ価格が９日に一時１バレル＝１１９ドル台に急騰した後、１０日に７６ドル台まで急落したが、１３日には９８ドル台まで値を上げ、再び１００ドルを意識する動きとなった。 「