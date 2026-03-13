『ファイナルファンタジーXIV』の展覧会『光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-』が、東京・大阪にて開催されることが発表された。あわせて、展示内容の一部やグッズ情報、チケット情報が公開された。 【画像あり】ヒカセン必見のグッズラインナップ 本展覧会は、スクウェア・エニックスが開発・運営する『ファイナルファンタジーXIV』の「新生エオルゼア」から「黄金のレガシー」までの軌跡を辿る