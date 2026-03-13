日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円４２～４４銭と前日に比べ６４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円６５～６９銭と同７８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４５７～５９ドルと同０．００９４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS