熱戦が続く、WBC＝ワールドベースボールクラシックのグッズを集めた期間限定の店が香川県高松市の「丸亀町グリーン」に登場しました。 【写真を見る】WBCのグッズを集めた期間限定のショップが丸亀町グリーンにオープン15日まで【香川】 丸亀町グリーンにきょうオープンした、メジャーリーガーのグッズショップです。日本代表侍ジャパンの選手を中心に、WB