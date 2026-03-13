一般社団法人日本建設業連合会（「日建連」）は、建設業の魅力を伝えることを目的に、シリーズ累計30万部突破の人気漫画『サラリーマン山崎シゲル』とコラボレーションしたアニメコンテンツを制作し、2025年12月16日から2026年3月15日まで、特設サイトにて公開しています。また、日建連YouTubeチャンネルおよび山崎シゲル公式TikTokでも見ることができます。■建築物や土木プロジェクトの魅力を伝えるショートアニメ制作今回の企画