快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド」を運営するムーンムーンはこのほど、リカバリーウェアを着用したことがある全国の男女300名を対象に、「リカバリーウェアの着用シーン」に関する調査を実施しました。就寝時のケアアイテムとして注目を集めるリカバリーウェア。実際の着用者は、日常生活の中でどのようなシーンで活用しているのでしょうか。調査の結果、着心地や機能性は高く評価されている一方、外出時の着用には“見た目の壁