ローゼンゴード（スウェーデン）、ライプツィヒ（ドイツ）とプロ初年度から海外でキャリアを積んできた門脇真依は、今年からRB大宮アルディージャWOMENの一員としてプレーしている。ライプツィヒから大宮という、“レッドブルグループ”間での移籍でも話題を呼んだ。「自分が挑戦し続けていれば、その結果がどうであれ自分にとって必ずプラスの経験になると思っています。大宮でも毎日しっかりと積み重ねて成長していきたい」。