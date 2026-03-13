レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが戦列復帰に近づいているようだ。12日、フランスメディア『RMC』が伝えている。今シーズンここまで公式戦33試合で38ゴールと異次元の決定力を発揮しているエンバペだが、先月下旬のトレーニングで左ひざの違和感を訴え戦線離脱。ここ数カ月間に渡って同箇所の負傷に悩まされている模様で、現在は公式戦4試合連続欠場中だ。“絶対的エース”を欠いた状態でチャ