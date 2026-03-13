ライトノベル『異世界転生騒動記』（原作：高見梁川氏、原作イラスト：りりんら氏、漫画：ほのじ氏、アルファポリス刊）がテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、貴族×武将×オタク、3つの魂が入り込んだ主人公・バルドを描いたティザービジュアルが公開。バルド役は小林裕介が演じる。【画像】大盤振る舞いのプレゼントキャンペーンも！公開された原作者直筆お祝いイラスト本作は、シリーズ累計135万部突破の三位