【その他の画像・動画等を元記事で観る】 生田斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」MVから、ダンスシーン、未公開シーンで構成されたパフォーマンス動画が3月14日22時に公開されることが決定した。 ■MVでは観ることができなかった細かなステップや、歌詞とリンクした振り付けに注目 2026年、芸能生活30周年を迎える俳優・生田斗真が本格的な音楽活動をスタート。岡村靖幸を作詞・