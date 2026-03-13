【その他の画像・動画等を元記事で観る】 東京スカパラダイスオーケストラが、ゲストアーティストにB’z稲葉浩志を迎え『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。 ■「私はいままでやったことないところでミスを犯しております」（稲葉浩志） 今回、披露される楽曲「Action」は、“戦うように一緒に音楽を作っていく”というコンセプトのもと、楽曲制作から共同で作り上げていくスカパラ