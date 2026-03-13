お笑いコンビ・さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）が14日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】明石家メンバーと爆笑トークを繰り広げるさらば青春の光一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当