【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西山智樹と前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ・TAGRIGHT（読み：タグライト）の特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』が、3月16日25時09分より日本テレビにて放送されることが決定した。 ■『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループTAGRIGHTの結成までの半年間の軌跡を振り返る グル&#