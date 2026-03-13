【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoの最新ライブ映像が、4月19日より3週連続でU-NEXTにて独占ライブ配信されることが決定した。 ■Xにてウォッチパーティーも開催決定！ 第1週の4月19日には、2024年に開催されたAdo初の全国アリーナツアー『Ado JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」』、第2週の4月26日には、2025年に総計50万人を動員した日本人史上最大級のワールドツアー『Ado