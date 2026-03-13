プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演することが決定した。活動再開後、初の生放送番組への出演を果たす。【予告動画】再開後初めてテレビカメラの前で思いを語るフワちゃん約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。今回は、活動再開後初となる生放送番組への出演で、再出発を決意した背景から、プロレスの道