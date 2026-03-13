テレビアニメ『彼女、お借りします』（かのかり）第5期（ハワイアンズ編の2クール目）が、4月10日深夜2時23分よりMBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠ほかにて放送されることが決定した。あわせて、第2弾キービジュアル、メインPVも解禁された。【画像】修羅場！千鶴と麻美が殴り合い！？『かのかり』5期の場面カット今回のビジュアルはプールサイドを舞台に、水着の千鶴が描かれている。千鶴は覚悟を決めたような表情をしてお