7人組グループ・Travis Japanが、4月15日に発売する「陰ニモ日向ニモ」（読み：かげにもひなたにも）の初回T盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。【動画】メンバーが撮影した“Vlog”も！特典ティザー映像初回T盤の約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」が収められる。CDのカップリングには、ジュニア時代に人気を博しファン