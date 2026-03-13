総合エンターテインメント企業であるアミューズが開催したオーディション『AMUSE Audition 2025-26「私が撮りたかった俳優の原石展」』グランプリ授賞式が13日、東京・HIROO GALLERYで行われ、宮城県出身の大友隆佑さん（15）が、約5000人の応募者の中からグランプリに輝いた。【集合ショット】華やか…！『私が撮りたかった俳優の原石展』グランプリたち本オーディションは、2025年6月よりスタート。気鋭のフォトグラファーが