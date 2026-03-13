テレビアニメ『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、4月6日月曜24時からテレ東系列ほかにて放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、追加キャストが発表された。【写真】こんなキャラいたっけ？『ライアーゲーム』追加キャスト14人『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、突然届けられた1億円と謎の招待状をきっかけに、女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として