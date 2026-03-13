4月12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう12日より発売開始した。ベルトをかけた2つのタイトルマッチをはじめ、国内外のトップファイターによる注目カードが多数ラインナップされている。【インタビュー動画】萩原京平秋元強真の活躍に本音「負けてられない」堀口恭司からも刺激を受け再起へ！フェザー級タイトルマッチ