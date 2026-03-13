仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は12日、「イランは本当に中国とロシアから見捨てられたのか？」と題する記事を掲載した。記事は、米国とイスラエルによる攻撃を受けたイランについて、「国際的に孤立している」との見方が広がっていると説明。特に注目されているのが、イランと近しいとされる中国とロシアの対応だとした上で、「中国とロシアはいずれも外交的には米国とイスラエルを非難した。