今年、芸能生活30周年を迎える俳優・生田斗真の音楽活動デビュー曲「スーパーロマンス」のダンスパフォーマンス映像が、あす14日午後10時に生田のYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。【動画】生田斗真「スーパーロマンス」ダンスパフォーマンス映像「スーパーロマンス」は、シンガー・ソングライターの岡村靖幸を作詞・作曲・プロデュースに迎えた生田のデビュー曲。自身が上白石萌歌とW主演を務める日本