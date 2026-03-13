中国商務部の報道官は北京で3月13日、中米経済貿易協議に関する記者の質問に答えた際、第6回中米経済貿易協議が3月14日から17日までフランスで開催されると明らかにしました。報道官によると、中米双方の合意に基づき、中国国務院の何立峰副総理が3月14日から17日まで代表団を率いてフランスに赴き、米国側と貿易協議を進める予定です。中米双方は両国首脳の釜山（プサン）会談やこれまでの電話会談を通じて達成した重要な共通認識