この記事をまとめると ■マツダはジャパンモビリティショー2025に「ビジョンXクーペ」を出展した ■ビジョンXクーペはロータリーターボエンジンとモーターを組み合わせたPHEVだ ■ビジョンXクーペは「マツダらしさ」を凝縮したマツダからの提案だ ファンが待ち続けるマツダのロータリークーペ あのクーペは、あれからどうなったのか？マツダがジャパンモビリティショー2025（10月30日〜11月9日）に出展した「ビジョンXクーペ」