俳優の細田佳央太（24）が13日、東京・HIROO GALLERYで行われたアミューズが開催したオーディション『AMUSE Audition 2025-26「私が撮りたかった俳優の原石展」』グランプリ授賞式にプレゼンターとして出席した。【集合ショット】華やか…！『私が撮りたかった俳優の原石展』グランプリたち授賞式には本オーディションのアンバサダーを務めた恒松祐里、細田、新原泰佑がプレゼンターとして登壇。授賞式後の取材では、グランプ