バンダイナムコフィルムワークスは、アニメ「機動戦士ガンダム」デザインで、全国に設置されている「ガンダムマンホール」がモチーフのアイテム各種の予約受付を、2026年3月20日12時〜5月24日23時59分までの期間、同社運営の直販サイト「A-on STORE」および「サンライズストア」で行う。発送は8月下旬から順次の予定。ラグマットと額装ピンズセットは通販先行受注同シリーズに登場するキャラクターやメカなどをデザインしたマンホ