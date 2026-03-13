7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』が、16日深夜1時9分から日本テレビ（※関東ローカル）で放送される。【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHTTAGRIGHTは、西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ。グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」