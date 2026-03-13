韓国俳優のソ・ウジュンとオ・ジョンミンが、中村倫也が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）に出演中。きょう13日放送の第9話に先立って、オリコンニュースのインタビューに応じ、日本での撮影や俳優としての夢について語った。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら本作の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放さ