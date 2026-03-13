鈴木、今永の所属するカブスの開幕投手が左腕のマシュー・ボイド投手（35）に決まった。12日（日本時間13日）にクレイグ・カウンセル監督が発表した。26日（同27日）の本拠地でのナショナルズ戦でマウンドに上がる。ボイドは昨季14勝をマークするなど通算60勝。WBC米国代表に選出され、メキシコ戦に3番手で登板。2回1/3を5安打3失点だった。開幕への準備のため代表チームを離れ、アリゾナ州のカブスのキャンプに再合流。