テレビアニメ『俺と悠兄！』のティザービジュアルが公開された。あわせて、沢城椿役を徳留慎乃佑、清水悠役を梅田修一朗が務めることが発表された。【画像】原作『ショタおに』もかわいい！AJ2026で配布される試し読み冊子ティザービジュアルは、満開の桜の下でたたずむ椿と悠が描かれた。これから紡がれていくふたりの「季節」、ふたりの「距離」を感じさせるビジュアルとなっている。徳留演じる椿は、一途に想いを伝える元