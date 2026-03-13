TOKYO MXは20日放送の「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にプロレスラーとして活動を再開したフワちゃんがゲスト出演すると13日、発表した。活動再開後初となる生放送番組への出演となる。約1年3カ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。再出発を決意した背景からプロレスの道を選んだ理由、そしてリングに立つ現在の率直な思いまで、何が飛び出すかは本番次第。ア