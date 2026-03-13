フジテレビは14日、土曜プレミアム『国民的マジックの祭典 マジシャン日本一決定戦SP』（後9：00）を放送する。【写真】プリンセス天功、ギャラが「油田」だった衝撃パーティー今回もレジェンドマジシャンも唸（うな）る予測不可能なマジックが次々登場。無限出現トランプ、空間移動コイン、和風幻術、ダイス秘技…本大会のために生み出された新作マジックから、長年鍛え上げた熟練の技まで、日本のトップマジシャンたちが繰り