新ボーイズグループ・TAGRIGHTを30分で知ることのできる、特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』が、日本テレビ（関東ローカル）で、16日25時09分から放送されます。西山智樹さん（26）と前田大輔さん（25）が、ボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ『TAGRIGHT（タグライト）』。グループ名の『TAGRIGHT』には、“自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていき