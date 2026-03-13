東京・霞が関の警察庁警察庁は13日、国際刑事警察機構（ICPO）が主導した捜査で、マルウエア（悪意あるソフト）に感染した国内サーバー24台について、日本警察が通信遮断などの無害化対応「テイクダウン」を実施したと発表した。全体では72の国・地域の当局が参加。4万5千台以上をテイクダウンし、サイバー犯罪に関与したとして94人を逮捕した。警察庁によると、今回発見されたマルウエアは、インターネットバンキングの情報窃