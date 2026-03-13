【ワシントン共同】米総合格闘技団体「UFC」は14〜15日、南部バージニア州にある連邦捜査局（FBI）の教育施設で、上級職員や捜査官候補生向けに訓練セミナーを開き、防御技術などを指南する。UFCの王者も参加するとしている。UFCのダナ・ホワイト最高経営責任者（CEO）はトランプ大統領の有力支持者として知られ、トランプ氏も頻繁に試合を観戦する。今年の建国250年を祝賀する行事の一環として、UFCは6月にホワイトハウスで試