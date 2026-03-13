演歌歌手の真田ナオキ（36）が13日、神奈川・相模原の相模女子大グリーンホールで、今年1本目のコンサートを開催し、“フルスイング”で新曲を初披露した。4月8日発売の初の両A面シングル「陽が沈む前に…」と「プルメリアラプソディ」など22曲を、真田らしい渋い歌声で熱唱。力のこもった表情で低音のビブラートを響かせ、観客1500人の心を打ち抜いた。開演前の取材では、応援している侍ジャパン・村上宗隆内野手（26＝ホワ