大相撲春場所６日目（１３日・大阪府立体育会館）――大関安青錦は綱取りが厳しくなる３敗目。もろ差しを王鵬に抱えられ、きめ出された。横綱豊昇龍は平戸海を問題にせず５勝目。大関琴桜は小結熱海富士に一方的に押し出され、星が五分となった。熱海富士も３勝３敗。関脇高安は若隆景の出し投げに不覚を取り、初黒星を喫した。平幕で土つかずだった隆の勝も敗れ、勝ちっ放しが消えた。