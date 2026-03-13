野球日本代表・侍ジャパンは日本時間13日、準々決勝からの決戦の場であるローンデポ・パークで練習を行いました。リラックスした雰囲気で練習に励んだ選手たちですが、その中では不思議な光景も見られました。負けたら終わりの決勝トーナメントを控える侍ジャパン。準々決勝のベネズエラ戦は2日後に迫りますが、その中でも笑顔で言葉を交わすなど、リラックスムードで汗を流します。野手陣はバッティング練習などを実施。メジャー