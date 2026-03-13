俳優の上白石萌歌、生田斗真らがこのほど、日本テレビ系ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』(毎週土曜21:00〜)のクランクアップを迎えた。最終話は、14日に放送される。(左から)上白石萌歌、生田斗真上白石は「私は地上波の連ドラで初めて主人公の1人をやらせていただきました。不器用なのでたくさんご迷惑をおかけしてしまったと思うんですけど、皆さんがあきらめないで最後までついてきてくださいました。私の体の中には一葉ち